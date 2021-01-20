Инсайд: мэрию города ЯНАО покинул ключевой чиновник

Начальник управления организации строительства мэрии Губкинского (ЯНАО) Илья Миклин, курировавший ремонт дорог и возведение всех капитальных объектов города, лишился должности. Об этом URA.RU сообщили два источника в администрации. По их данным, Миклин не справился с темпом работы, который ему задал мэр Андрей Гаранин.
«Контракт с Миклиным закончился, продлевать его не стали. Еще года три назад в сфере строительства было затишье, поэтому Миклин мог преспокойно быть руководителем. Но с приходом Гаранина в конце 2018-го темпы строительства были взяты рекордные: еще никогда одновременно в Губкинском не строилось столько жилья», — поделился собеседник агентства в мэрии. По его подсчетам, к концу 2020 года в городе возводили 26 домов, еще по 17 шли проектные работы.
Для Миклина борьба с долгостроями, которую объявил Гаранин, стала неожиданностью, отметил другой источник URA.RU. Мэр особенно строго спрашивал по детскому саду «Умка», строившемуся больше 10 лет, и школе №5, в которой никто не учился шесть лет. «Через день Гаранин устраивал выездные совещания по объектам. Личная ответственность [лежала] на каждом заме и кураторе, в числе которых был и Миклин», — пояснил источник агентства.
Официально в пресс-службе администрации Губкинского URA.RU не подтвердили, но и не опровергли уход чиновника. Представители мэрии попросили паузу на подготовку ответа. В приемной Миклина не ответили на звонки.
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