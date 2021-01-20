СМИ раскрыли секретный telegram-канал российских полицейских

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Сотрудники полиции предлагали деньги за роль понятого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Telegram существует секретный канал московской полиции, где пользователям предлагают быть понятыми за деньги. К работе привлекают студентов.

«Раскрыт секретный telegram-канал полиции Москвы, в котором студентов нанимают для помощи в оперативной работе», — пишет lenta.ru. В канале публикуются сообщения по типу «Двое на опись со своими ноутами, писать в лс». По данным издания, в канале состояли около 280 человек.

На опубликованном в СМИ скриншоте видно название канала — «Подработка 2.0». От откликнувшегося на публикуемые в нем «вакансии» требуется исполнять роль понятого и поставить подпись в протоколе. Предлагают за такую работу от одной до трех тысяч рублей. Сбор назначается возле одного из отделении МВД Москвы.

URA.RU попыталось найти описываемый канал в Telegram. Сделать этого не удалось. На данный момент полиция проверяет информацию.

Скриншот: lenta.ru

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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