СМИ раскрыли секретный telegram-канал российских полицейских

В Telegram существует секретный канал московской полиции, где пользователям предлагают быть понятыми за деньги. К работе привлекают студентов.
«Раскрыт секретный telegram-канал полиции Москвы, в котором студентов нанимают для помощи в оперативной работе», — пишет lenta.ru. В канале публикуются сообщения по типу «Двое на опись со своими ноутами, писать в лс». По данным издания, в канале состояли около 280 человек.
На опубликованном в СМИ скриншоте видно название канала — «Подработка 2.0». От откликнувшегося на публикуемые в нем «вакансии» требуется исполнять роль понятого и поставить подпись в протоколе. Предлагают за такую работу от одной до трех тысяч рублей. Сбор назначается возле одного из отделении МВД Москвы.
URA.RU попыталось найти описываемый канал в Telegram. Сделать этого не удалось. На данный момент полиция проверяет информацию.
Подписывайтесь на URA.RU в