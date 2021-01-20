Суд опроверг сообщения о запрете в РФ аниме «Тетрадь смерти»

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Карпинским судом были запрещены два сайта, не поставивших на своих страницах возрастной ценз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Карпинский районный суд Санкт-Петербурга не запрещал в России аниме-сериал «Тетрадь смерти» и эпизод аниме-сериала «Инуяшики». Судом было принято решение о блокировке двух сайтов из-за отсутствия на них возрастного ценза. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

«Это бред. Закрыто то, что было произнесено судом, — две ссылки. Экспертное заключение говорит о том, что есть воздействие на психологическое состояние детей, нарушаются их законные права, и нет на сайте ценза „18+“», — заявила Лебедева радиостанции «Говорит Москва».

Ранее ряд СМИ выпустил информацию об удовлетворении судом требования прокуратуры запретить «Тетрадь смерти» и ряд других аниме-сериалов. Эксперты посчитали их опасными для детской психики, передает RT. Также прокуратура просила признать запрещенной одну из песен рэпера Алишера Моргенштерна.

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