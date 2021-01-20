СМИ: Миллер может уйти с поста главы «Газпрома» на этой неделе

Глава «Газпрома» Алексей Миллер может уйти в оставку уже на этой неделе. Об этом сообщает сразу несколько telegram-каналов.
«Завтра будет объявлено об отставке главы правления „Газпрома“ Алексея Миллера», — пишет в своем канале журналист «КП» Сергей Мардан. По его мнению, досрочная отставка Миллера связана со срывом проекта «Северный поток-2». По данным «Незыгаря», на его место претендует руководитель компании «Сибур» Дмитрий Конов. Ранее среди возможных кандитатов был также глава «Газпром инвеста» Вячеслав Тюрин.
Накануне президент РФ Владимир Путин провел беседу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Встреча прошла на фоне слухов о скорой отставке топ-менеджера. Эксперты восприняли ее как знак доверия президента к руководителю газового концерна.
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