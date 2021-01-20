Глава Екатеринбурга почистил Instagram после скандального фото

Алексей Орлов удалил незнакомых подписчиков из своего Instagram Фото: Анна Майорова © URA.RU

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов существенно сократил количество подписчиков своего закрытого аккаунта в Instagram после резонанса, вызванного фото на снегоходе во время снежного коллапса в городе. Внимание на это обратили пользователи соцсети, которых Орлов убрал из числа фолловеров. Была ли удалена сама публикация, пока неизвестно.

Фото появилось утром 16 января. «Уральская погода настолько изменчива, что нужно буквально ловить момент чтобы побыть на воздухе при достаточно комфортной температуре», — подписал его Орлов. В тот момент в его личном аккаунте, следить за которым можно только с одобрения владельца, было более 400 читателей.

На пост обратили внимание пользователи соцсетей, возмутившиеся тем, что врио мэра катается на снегоходе, пока коммунальщики устраняют последствия сильных снегопадов, а горожане жалуются на проблемы на дорогах. Позже Орлов объяснил: «Я работой занимаюсь в полный рост, без выходных и праздников. <…> Я вчера все планерки проводил, все объезды сделал, сегодня ровно тем же занимался, — сказал он E1.ru. — Выехал прокатиться на пару часиков».

Резонансное фото было опубликовано Орловым 16 января Фото: скриншот

К вечеру 20 декабря количество подписчиков личного аккаунта Орлова сократилось примерно в пять раз — до 76. Теперь это в основном региональные и муниципальные чиновники, которых Орлов знает лично.

Имеет ли удаление подписчиков из Instagram-аккаунта Орлова прямую связь со скандалом, доподлинно не известно. Пресс-секретарь врио мэра Анатолий Карманов заявил URA.RU, что о сокращении числа подписчиков на закрытую страницу Орлова он не знает. «Как распоряжаться своими соцсетями, — личное дело каждого человека. Алексей Валерьевич не исключение», — сказал Карманов. В конце 2020 года у Орлова появился рабочий аккаунт в Instagram, который, предположительно, ведут его помощники. Сейчас на него подписаны 1453 пользователя.