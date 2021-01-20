В Челябинск прибыл новый генерал ФСБ

Новый генерал ФСБ уже принимает дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В Челябинск 21 января прибыл новый начальник УФСБ по региону Дмитрий Иванов. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«Он уже проводит встречу с коллективом и принимает дела у прежнего руководителя Сергея Сизова», — пояснил URA.RU инсайдер. После передачи дел Сизов отправится на новое место службы в Новосибирск, где возглавит аналогичное управление.

До перевода в Челябинск Иванов возглавлял УФСБ по Томской области. Он руководил ведомством с декабря 2016 года. До этого он занимал должность первого заместителя начальника УФСБ по Новосибирской области, в том самом регионе, куда перевели Сизова.

Источники URA.RU в силовых структурах характеризуют Иванова как очень жесткого руководителя. На прежнем месте службы в Томской области период работы Иванова запомнился целой серией уголовных дел с участием высокопоставленных руководителей региона. В пресс-службе челябинского управления ФСБ на звонки URA.RU не ответили.