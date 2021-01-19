Новый генерал челябинской ФСБ отметился в Томске громкими делами

В челябинском УФСБ нового руководителя ждут до конца недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый начальник УФСБ по Челябинской области Дмитрий Иванов прибудет к месту работы до конца недели, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах. На прежнем месте службы в Томской области период работы Иванова запомнился целой серией уголовных дел с участием высокопоставленных руководителей региона.

Иванов руководил томским УФСБ с декабря 2016 года. «За это время региональным управлением во взаимодействии с СК было расследовано и доведено до суда много громких дел, получивших большой общественный резонанс», — пишет РИА «Томск», комментируя перевод Иванова к новому месту службы. За время работы Иванова в Томске фигурантами уголовных дел стали экс-начальник полиции Томска Игорь Митрофанов, начальник МЧС по региону Михаил Бегун, главный судебный пристав области Иван Конгаров. В ноябре 2020 года ФСБ задержала мэра Томска Ивана Кляйна. Ему вменяется незаконное участие в предпринимательской деятельности.

«Челябинск для Иванова может стать площадкой для дальнейшего повышения по службе, с его приездом следует ждать громких расследований», — говорит URA.RU источник в силовых структурах. По данным URA.RU, Иванов приедет в Челябинск к концу недели, сейчас он передает дела новому руководителю томского управления Олегу Трофимову.

С 2010 года в Челябинской области в четвертый раз меняется руководство УФСБ. С апреля 2010 по май 2013 года ведомством руководил Сергей Старицын, его сменил Игорь Ахримеев. В конце 2016 года Ахримеева отправили в отставку, и новым руководителем стал Юрий Никитин. Никитина в июне 2019 года сменил Сергей Сизов. В декабре стало известно, что Сизова переводят на новое места службы — в Новосибирск, где он будет руководить аналогичным ведомством. В пресс-службе челябинского УФСБ кадровые перестановки не комментируют.