Дети учатся в шапках из-за проблем с теплом в курганской школе

По словам местной жительницы, детям приходится на уроках сидеть в верхней одежде Фото: Екатерина Сычкова

Жительница Макушинского муниципального округа (Курганская область) пожаловалась на проблемы с отоплением в школе. По ее словам, детям приходится учиться в шапках и куртках. Свое обращение она оставила под постом в instagram-аккаунте губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

«Можете выделить [деньги] и на нашу школу в Макушино? Школа насквозь дырявая, дети на первом этаже в кабинетах сидят в шапках, куртках и перчатках», — написала пользователь sabrinanogina. По ее словам, родителям приходится каждую осень утеплять старые окна ватой и проклеивать тряпками.

Представители администрации округа ответили URA.RU, что в филиале Макушинской школы №2 зимой температура колеблется от +17 до +21 градусов. «Была создана комиссия, которая работала 14.01.2021. В период проверки температура в здании на первом этаже действительно не соответствовала техническим нормам. Было решено учебный процесс перенести в кабинеты на второй этаж, где значительно теплее», — объяснили местные власти.

По словам сотрудников администрации, сейчас в здании температура не ниже +18 градусов. Они добавили, что капремонта в школе не было, но ежегодно проводится косметический, а окна утепляет обслуживающий персонал. Капремонт здания запланирован на 2024 год.

Ранее на проблемы с отоплением жаловались родители учеников курганского лицея-интерната для одаренных детей По словам местных жителей, температура воздуха в корпусах учебного заведения держалась в районе +10 градусов.