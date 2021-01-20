В Перми бабушка несколько лет держала внучку взаперти

Пенсионерка отказывалась отдать внучку матери (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми пенсионерка несколько лет насильно удерживала у себя собственную внучку. Об этом сообщается на официальном сайте Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю. Женщина, проживающая в частном доме в Орджоникидзевском районе, не впускала ни полицию, ни органы опеки и вела замкнутый образ жизни.

«11-летняя девочка несколько лет не посещала общеобразовательную школу, редко появлялась на улице, ни с кем не контактировала. Единственным кругом ее общения была престарелая родственница, которая полностью изолировалась от внешнего мира. Единственной причиной, которая способна была выманить затворницу из убежища, могло быть только пополнение продуктовых запасов», — отмечает пресс-служба УФССП края.

Дочь пенсионерки пыталась договориться с матерью, чтобы та вернула ей ребенка, но женщина не шла ни на какие уступки. В итоге 35-летняя пермячка обратилась в суд для принудительного изъятия девочки. В результате долгих переговоров судебным приставам удалось убедить пенсионерку вернуть девочку матери.