Резкое похолодание для челябинцев сменится потеплением

Температурные качели являются нормой для Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Температурные скачки, которые наблюдают жители Челябинской области, нормальны для южноуральской зимы. Об этом заявила URA.RU начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменева.

«В ближайшие выходные, 23 и 24 января, в Челябинске и области ожидается похолодание до 29—34 градусов ниже нуля. К 26 января погода резко изменится, дневные температуры будут колебаться около нуля. Такие колебания для нашего региона вполне нормальны, были годы, когда в Новый год шел дождь», — сообщила URA.RU Ячменева.

По словам главного синоптика региона, в начале следующей недели в Челябинскую область с запада придет теплый фронт, который принесет резкое потепление и снегопады. «Такие температурные качели бывали и в предыдущие годы, но в связи с глобальным потеплением они могут наблюдаться все чаще», — добавила Ячменева.

Она также отметила, что в январе в регионе не выпало осадков сверх нормы. «Снегопады прошли, и довольно обильные, но мы только приблизились к среднегодовым нормам. Можно сказать, что снегом нас не завалило», — добавила метеоролог.