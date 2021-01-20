Мэрия требует от московской компании 100 тысяч рублей в качестве штрафа за неисполнение контрактных обязательств Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Мэрия Нижнего Тагила (Свердловская область) подала в суд на подрядчика строительства моста через Тагильский пруд — ООО «Альмакоргруп» (Москва). Об этом говорится в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.

Иск от муниципальной службы заказчика городского хозяйства к подрядчику был подан 15 декабря. Структура мэрии требует от московской компании 100 тысяч рублей в качестве штрафа за неисполнение контрактных обязательств. Заявление принято к производству. Заседание назначено на 25 января.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила URA.RU подтвердили факт подачи иска к подрядчику. «Претензии возникли в ходе постоянной работы по контролю над действиями подрядчика по строительству автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд. Они связаны с обеспечением пропускного и внтуриобъектового режима и направлены на повышение уровня дисциплины подрядчика и недопущение нарушения им своих контрактных обязательств», — уточнили в мэрии.

Получить комментарий у компании «Альмакоргруп» на момент публикации не удалось. Там не ответили на вопросы корреспондента URA.RU.

Тендер на возведение моста в конце 2019 года выиграла «Альмакоргруп», однако большая часть работ передана субподрядчикам. Строительство моста обойдется бюджету Нижнего Тагила в 3,98 млрд рублей. Мэр Владислав Пинаев во время визита свердловского губернатора Евгения Куйвашева в начале 2021 года отметил, что все работы на объекте выполняются в соответствии с графиком. Глава города ранее отмечал, что мост через городской пруд является многолетней мечтой тагильчан.