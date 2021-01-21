Гидрометцентр предупредил россиян об аномальной оттепели

В столичном регионе России ожидается гололедица из-за оттепели Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Центральный федеральный округ и на юго-запад России придут теплые воздушные массы со Средиземноморья. Температура поднимется до 12 градусов выше климатической нормы, сообщает официальный сайт Росгидрометцентра.

«Значения средней суточной температуры в выходные превысят климатическую норму более, чем на 12 градусов. Интересно, что показания термометров будут близки к абсолютным максимумам предстоящих пяти суток, которые находятся вблизи 4 градусов», — сообщает Росгидромет.

Такая погода ожидается с 23 по 27 января. Ночью температура будет опускаться до минус 3-4 градусов, днем ожидается от 0 до +5. Потепление начнется уже 22 января. В Москве температура поднимется до нуля — плюс двух градусов. Для столичного региона в январе такое сильное и длительное потепление считается экстремальным, объясняет Росгидромет.

Ведомство предупредило россиян о гололедице, которая скоро образуется из-за таяния снега. Также погода будет способствовать появлению сосулек и падения с крыш снежных масс, уточняет телеканал 360.

Потепление ждут и на Урале. В Челябинске после тридцатиградусных морозов резко потеплеет до нуля. Зато Санкт-Петербург ожидают метели и -11 градусов днем, пишет агентство Nation News.