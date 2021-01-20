В Перми начат эксперимент, который оставит кондукторов без работы

Кондукторы перестанут работать на трех городских маршрутах с 15 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми на трех городских маршрутах общественного транспорта откажутся от кондукторов. Вместо них оплатить проезд можно будет с помощью валидаторов, Эксперимент стартует с 1 февраля, информирует пресс-служба администрации города на своем официальном сайте.

«Система бескондукторной оплаты проезда в тестовом режиме заработает на трех городских маршрутах: автобусах №4 и №80, трамвае №6. Оплата [проезда] любым безналичным способом будет осуществляться с помощью валидаторов», — сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что отказ от кондукторов будет происходить поэтапно: первую неделю февраля кондукторы продолжат работать на данных маршрутах и принимать оплату с пассажиров только за «наличку». С 8 по 14 февраля кондукторы не будут принимать оплату за проезд. Их задачей станет контроль оплаты проезда по «безналу». С 15 февраля кондукторов в салоне автобуса или трамвая не будет.

В мэрии Перми напомнили, что за бесплатный проезд в общественном транспорте пассажирам грозит штраф в размере 500 рублей (1 000 рублей за повторное правонарушение). Контроль оплаты проезда будут осуществлять сотрудники МКУ «Гортранс», начиная с 1 февраля.

Ранее руководитель департамента транспорта мэрии Анатолий Путин заявил, что к середине 2021 года в кондукторов в городском пассажирском общественном транспорте не будет. Оплачивать проезд в трамваях и автобусах пермяки будут с помощью валидаторов.