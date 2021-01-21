РБК: Кремль решил, сколько должна набрать ЕР на выборах в Госдуму

Сергей Кириенко назвал оптимальный результат на выборах для «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партия «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму должна набрать не менее 45% голосов. Такой результат является оптимальным для партии, подчеркнул первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе своего выступления на семинаре для вице-губернаторов в центре «Сенеж» в Солнечногорске.

«Оптимальный результат для „Единой России“ на выборах в Госдуму — 45% по спискам», — приводит слова Кириенко РБК. Кроме того, он обозначил минимальную явку на предстоящих выборах — также 45%.

Сами единороссы надеются набрать по спискам 200 одномандатников, что немногим меньше результатов предыдущих выборов в Госдуму 2016 года (тогда ЕР набрали по спискам 54,2% голосов и провели 203 одномандатника). Что касается планируемой явки, то она по сравнению с прошлыми выборами также несколько занижена (в 2016 она составила 47,9%).

Ранее предполагалось, что представители «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму смогут забрать 300 из 450 возможных мандатов. Однако позже глава управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев допустил, что при всех раскладах правящая партия может рассчитывать лишь на 250 мандатов.