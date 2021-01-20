В администрации президента есть два сценария выборов-2021

Вице-губернаторы рассчитывают, что в Кремле определились со сценарием выборов в Госдуму и назовут его во время обучения Фото: Антон Белицкий © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В среду, 20 января, в подмосковном центре «Сенеж» стартует обучение вице-губернаторов, отвечающих за внутреннюю политику в своих субъектах. В разговоре с корреспондентами URA.RU они назвали главную интригу сборов: кураторы из администрации президента (АП) раскроют им сценарий выборов в Госдуму. Пока обсуждается два варианта. И каждый несет свои риски.

Нынешнее обучение будет беспрецедентно долгим — оно продлится до конца недели (обычно проходит в два-три дня). По данным «Коммерсанта», в «Сенеж» приедут первый замглавы АП Сергей Кириенко, начальники управлений АП по внутренней политике (Андрей Ярин) и по обеспечению деятельности Госсовета (Александр Харичев), а также руководство «Единой России».

Вице-губернаторы 19 января начали съезжаться в подмосковный Солнечногорск, где расположен центр «Сенеж» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-губернатор одного из субъектов Северо-Западного федерального округа на условиях анонимности рассказал URA.RU, что в рамках обучения руководители АП должны назвать KPI (ключевые показатели эффективности) для него и коллег из регионов. «Программу обучения никому не дали [по данным на вечер 19 января]. По моей информации, должны быть установки на выборы: общие KPI и отдельно по каждой территориальной группе, какие партии АП видит в Госдуме, каким партиям нужно не мешать», — полагает инсайдер. Его коллега из Приволжского федерального округа подтверждает эти ожидания.

Куратор внутренней политики из северного региона УрФО подтверждает, что ждет установку на выборы в Госдуму. «Слышал, что должны раздать установки на выборы. А еще должны согласовать политтехнологов, которые будут помогать реализовывать избирательную стратегию технологически», — сказал он.

Эксперты считают, что приоритетным сценарием будет консервативный, при котором ЕР сохранит конституционное большинство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Высокопоставленный источник URA.RU на условиях анонимности рассказал, что существует два сценария избирательной кампании. По первому, под который в 2020 году создавались новые партии, они должны пройти в Госдуму, и депутаты будут представлять интересы до 90% россиян. «Появление новых политсил в парламенте обеспечит его легитимность в глазах населения. При этом АП будет иметь в Госдуме конституционное большинство, контролируя ЕР и малые партии», — отмечает инсайдер.

Однако по его же словам, эта концепция несет риски — ЕР, которая позиционирует себя партией президента, может провалить выборы и ее перспективы станут туманны. Поэтому такой сценарий не получил окончательного одобрения, и существует вторая стратегия. Согласно ей, ставка будет делаться исключительно на ЕР. «Страна пережила пенсионную реформу, даже во время пандемии показала фантастические результаты на голосовании за поправки в Конституцию. Поэтому, если ЕР наберет даже 55% на выборах, ни к какому протесту это не приведет», — считает собеседник. Такой процент, наряду с традиционно сильным выступление единороссов-одномандатников, обеспечит ЕР конституционное большинство (более 301 мандатов) в новом созыве Госдумы.

Эксперты считают, что яркие лидеры малых партий вроде Захара Прилепина из «За правду» могут выиграть в одномандатных округах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдер объясняет, что вопреки опасениям скептиков крайне низка вероятность повторения в России прошлогодней ситуации в Белоруссии, где недовольные результатами выборов жители вышли на митинги. По его словам, Кремль проанализировал историю тех протестов и на осенне-зимней сессии 2020 года Госдума приняла серию законов: об уголовной ответственности за клевету в интернете; предписывающий признание иностранными агентами людей и незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политикой и получающие деньги из-за рубежа; о запрете на финансирование митингов и демонстраций из-за рубежа, а также за счет россиян младше 16 лет и анонимных жертвователей.

Политтехнолог, близкий к АП, подтвердил, что концепция обновления Госдумы через ввод новых партий, еще недавно считавшаяся основной, перестала быть таковой. В доказательство он привел инсайд о том, что сейчас просчитываются варианты объединения молодых политобъединений с парламентскими партиями.

«Партии с большой вероятностью будут объединять. Только еще не решено, как именно это делать, по какому принципу», — добавил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 19 января, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU об обучении вице-губернаторов, сообщил, что перед региональными властями стоит задача обеспечить максимальную прозрачность выборов. «Предстоящая кампания — очень важное событие. Ее прозрачность, законность и демократичность должны быть абсолютно обеспечены теми, кто находится во власти регионов. Людей нужно этому учить: современным технологиям, процедурам и так далее», — отметил он.

Политтехнолог Константин Калачев уверен, что президент Владимир Путин хочет, чтобы «Единая Россия» оставалась доминирующей партией. «Чтобы ЕР получила конституционное большинство в Госдуме, малые партии не должны получить на выборах более 3%. Поэтому их оставят для канализации протеста, чтобы у людей было ощущение широкого представительства. Но я думаю, что власть будет подыгрывать только ЕР», — считает он. При этом подходе, по мнению Калачева, существует только один риск. «У партии власти рейтинг около 30%, и если на выборах она покажет результат более 60% — это может вызвать протесты», — предполагает эксперт.

Гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт согласен с коллегой. «Социология показывает серьезную инерционность электоральных предпочтений избирателя. Она усиливается в связи с карантином — людям не до того, чтобы менять мнение, у них другие проблемы. Поэтому вероятно, что в Госдуме мы увидим все те же партии. Но в одномандатных округах могут избраться представители малых партий. Они характерны слабыми местными организациями, но яркими лидерами», — говорит политолог.

Политконсультант Екатерина Курбангалеева называет оба сценария выборов одинаково адекватными. «Похоже, что предпочтительным будет консервативный сценарий. В варианте с допуском малых партий есть риск голосования за любую партию, кроме… [ЕР] В этом случае при хорошей явке можно получить много новых неизвестных кандидатов, а в результате пестрый и малоуправляемый парламент. При консервативном сценарии ситуация более управляема, поскольку условным и системным оппонентом является только КПРФ. „Справедливая Россия“ и ЛДПР понятны и предсказуемы. Но в этом случае, вероятно, придется жертвовать явкой. Думаю, что взвешивать „за“ и „против“ будут до последнего, многое отдадут на откуп и под ответственность регионам», — резюмировала она.