Россиян заставят отчитаться о перепланировках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стартовали массовые проверки квартир россиян на предмет перепланировки. Рейды будет проводить жилищная инспекция, сообщают СМИ.

В случае выявления незаконной перепланировки дело может дойти до суда. «Если суд обяжет привести [квартиру] в первоначальное положение, то здесь необходимо будет проводить это все за свой счет», — приводит РЕН ТВ слова юриста Романа Францева.

Также владельцев незарегистрированных перепланировок могут оштрафовать. Лишиться денег можно даже за снятую кухонную дверь. В случае, если владелец квартиры не вернул жилье к прежнему виду, его вообще могут лишить недвижимости, уточняет « Федеральное агентство новостей ». Технический директор одной из строительных компаний Иван рассказал телеканалу 360, что несогласованные изменения в своих квартирах делают 50% граждан.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что в стране сильно растут цены на жилье. При этом предложение стремительно сокращается.