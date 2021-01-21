В России начались массовые рейды по квартирам. Жилье могут отобрать

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Ярмарка недвижимости и кредитов. Челябинск, план квартиры, ярмарка недвижимости
Россиян заставят отчитаться о перепланировках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стартовали массовые проверки квартир россиян на предмет перепланировки. Рейды будет проводить жилищная инспекция, сообщают СМИ.

В случае выявления незаконной перепланировки дело может дойти до суда. «Если суд обяжет привести [квартиру] в первоначальное положение, то здесь необходимо будет проводить это все за свой счет», — приводит РЕН ТВ слова юриста Романа Францева.

Также владельцев незарегистрированных перепланировок могут оштрафовать. Лишиться денег можно даже за снятую кухонную дверь. В случае, если владелец квартиры не вернул жилье к прежнему виду, его вообще могут лишить недвижимости, уточняет «Федеральное агентство новостей». Технический директор одной из строительных компаний Иван рассказал телеканалу 360, что несогласованные изменения в своих квартирах делают 50% граждан.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что в стране сильно растут цены на жилье. При этом предложение стремительно сокращается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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