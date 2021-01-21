Путин признал, что в России резко растут цены на жилье и еду

Владимир Путин заявил о значительном росте цен в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на продукты в России растут быстрее инфляции, а на рынке жилья появился дисбаланс. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции по экономическим вопросам.

«В некоторых регионах подорожало жилье, а на рынке недвижимости возник дисбаланс», — заявил президент во время совещания, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Чтобы исправить ситуацию, Путин предложил увеличить ввести в продажу еще больше квартир.

Также по итогам года немного ускорилась инфляция, уточнил российский лидер. «Она превысила целевой ориентир Банка России и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров <…> цены выросли более заметно — на 6,7%», — говорит Путин. Президент подчеркивает, что это только среднее значение для продовольственных товаров. Реальная цена для некоторых продуктов выросла гораздо сильнее.

При этом Кремль считает эффективными меры, которые были приняты, чтобы стабилизировать стоимость подсолнечного масла и сахара, пишет телеканал 360. Также глава правительства Михаил Мишустин объявил о заморозке цен на муку и хлеб. На это в России выделят 4,5 миллиарда рублей, уточняет RT.