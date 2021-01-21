Депутат Госдумы проиграл суд мэрии Челябинска

Андрей Барышев проиграл суд КУиЗО Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания депутата Госдумы от Челябинской области Андрея Барышева ООО «Инфраинвест» 21 января проиграла мэрии Челябинска суд на сумму порядка 3 миллионов рублей. Истцом выступил Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии (КУиЗО), который истребовал с фирмы депутата задолженность по арендной плате. Аналогичный иск на сумму более 7,2 миллиона рублей в данный момент находится в производстве.

«Иск к „ИнфраИнвест“ о взыскании 2 946 436 рублей, включая пеню, удовлетворить полностью», — указано в базе данных арбитражного суда региона. Согласно материалам суда, рассмотрение дела шло более 6 месяцев.

Параллельно рассматривается аналогичный иск, по которому сумма требований, включая пеню, достигла 7 226 263 рублей. Очередное судебное заседание состоится 18 февраля.

Компания «ИнфраИнвест» полностью принадлежит депутату Госдумы Андрею Барышеву. Его директором согласно сервису СБИС является депутат гордумы Антон Хромов. В видах деятельности компании значится 16 направлений, среди которых строительные и отделочные работы, торговля продовольственными и непродовольственными товарами, лесом, автомобильными деталями, обработка отходов и лома черных, цветных и драгоценных металлов и многое другое.

Барышев на звонок URA.RU не ответил. В мэрию Челябинска отправлен запрос, ответ на него обещали предоставить позднее.