Росстат: в РФ подорожал бензин

Росстат заявил, что бензин подорожал с конца декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Росстат опубликовал отчет о росте цен на бензин в России. Топливо подорожало примерно на 30 копеек за литр с конца декабря, сказано в документе на сайте Федеральной службы государственной статистики.

«Рост цен на бензин автомобильный отмечен в 59 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Кызыле — на 2,9%, Магадане — на 1,2% и Красноярске — на 1,0%», — сообщает ведомство. Зато в Москве цена бензина за 22 дня поднялась всего на 0,4%. При этом в Краснодаре цена бензина, наоборот, упала на 0,2%.

Данные приведены за период с 28 декабря 2020 по 18 января 2021. Так, самый популярный АИ-95 вырос с 47,04 рублей за литр до 47,33. АИ-92 поднялся в цене с 43,28 рублей за литр до 43,56. В среднем рост цен на бензин составил от 45,91 рублей до 46,22 рублей за литр. Меньше всего выросла стоимость дизельного топлива — с 48,74 до 48,89 рублей.

Ранее Минэнерго пообещало россиянам равномерный рост цен на бензин в 2021 году. За 2020 год бензин АИ-95 подорожал в среднем на 2,4%, АИ-92 — на 2,1%, напоминает телеканал 360. При этом эксперты считают, что АИ-92, несмотря на дешевизну, лучше для мотора машины, пишет агентство Nation News.