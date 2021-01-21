В США поддержали жесткие санкции против России

Вашингтон должен поддержать жесткие санкции против «российских игроков» за Крым и другие угрозы. Такое заявление сделала кандидат на пост главы минфина США Джанет Йеллен.
«Я привержена неукоснительному выполнению санкций, направленных на российских игроков за территориальную агрессию на восточной Украине и Крыму и другие угрозы национальной безопасности США», — передает слова Йеллен агентство Bloomberg.
Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, результаты которого показали, что подавляющее число жителей полуострова хотят войти в состав РФ. Однако Киев продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией». В Кремле неоднократно заявляли, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма закрыт. Ранее ЕС ввел санкции против России. Ограничительные меры неоднократно продлевались и расширялись, напоминает телеканал 360.
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