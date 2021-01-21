21 января 2021

В США поддержали жесткие санкции против России

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Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша, флаг великобритании, консульство сша великобритании, флаги
Ограничительные меры против Москвы будут введены из-за войны на восточной Украине и Крыму Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вашингтон должен поддержать жесткие санкции против «российских игроков» за Крым и другие угрозы. Такое заявление сделала кандидат на пост главы минфина США Джанет Йеллен.

«Я привержена неукоснительному выполнению санкций, направленных на российских игроков за территориальную агрессию на восточной Украине и Крыму и другие угрозы национальной безопасности США», — передает слова Йеллен агентство Bloomberg.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, результаты которого показали, что подавляющее число жителей полуострова хотят войти в состав РФ. Однако Киев продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией». В Кремле неоднократно заявляли, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма закрыт. Ранее ЕС ввел санкции против России. Ограничительные меры неоднократно продлевались и расширялись, напоминает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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