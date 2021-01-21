Сотрудникам ФСИН хотят повысить предельный возраст службы

Сотрудникам уголовно-исполнительной системы РФ предлагают повысить предельный возраст службы. Соответствующий законопроект рассмотрят в ближайшее время на заседании Госдумы.
«Изменения позволят сохранить на службе более 13 тысяч человек из высококвалифицированного личного состава и устранить дефицит кадров», — передает «Парламентская газета» данные пояснительной записки.
Сотрудникам ФСИН, имеющим звание генерал-майора или генерал-лейтенанта, предлагают повысить возраст службы с 60 лет до 65. Полковникам хотят повысить предел с 55 до 60 лет, майорам или подполковникам — с 50 до 55 лет. Офицерам более младших званий — до капитана включительно — предложено оставить предельный возраст службы 50 лет. При этом до 1 января 2025 года за сотрудниками ФСИН сохранится право на увольнение со службы в связи с достижением предельного возраста на основаниях, действовавших до дня вступления норм законопроекта в силу.
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