21 января 2021

Сотрудникам ФСИН хотят повысить предельный возраст службы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., охрана, тюрьма, итк, исправительно-трудовая колония, развод караула
Изменения позволят устранить дефицит кадров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудникам уголовно-исполнительной системы РФ предлагают повысить предельный возраст службы. Соответствующий законопроект рассмотрят в ближайшее время на заседании Госдумы.

«Изменения позволят сохранить на службе более 13 тысяч человек из высококвалифицированного личного состава и устранить дефицит кадров», — передает «Парламентская газета» данные пояснительной записки.

Сотрудникам ФСИН, имеющим звание генерал-майора или генерал-лейтенанта, предлагают повысить возраст службы с 60 лет до 65. Полковникам хотят повысить предел с 55 до 60 лет, майорам или подполковникам — с 50 до 55 лет. Офицерам более младших званий — до капитана включительно — предложено оставить предельный возраст службы 50 лет. При этом до 1 января 2025 года за сотрудниками ФСИН сохранится право на увольнение со службы в связи с достижением предельного возраста на основаниях, действовавших до дня вступления норм законопроекта в силу.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...