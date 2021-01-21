21 января 2021
20 января 2021

Губернатор Шумков нашел новую проблему курганских больниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев Владимир и Шумков Вадим. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков пообещал обновить сайты больниц в кратчайшие сроки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что сайты медучреждений региона малоинформативны и не выполняют свою основную миссию. Об этом он написал в своем instagram-аккаунте.

«К сожалению, многие из них [сайтов медучреждений] сейчас малоинформативны и не являются активным инструментом связи и коммуникаций врачей с пациентами. Хотя это и есть их основная миссия», — рассказал Шумков. Он отметил, что сайты всех больниц и поликлиник приведут в порядок в кратчайшее время.

Губернатор добавил, что всем главным врачам в регионе настоятельно рекомендовали обеспечить прямую оперативную связь с местными жителями. «Данный формат — требование времени. И необходим, чтобы главные врачи узнавали о проблемах учреждений и качестве оказываемой ими помощи не от губернатора и правительства, а от своих пациентов», — отметил Шумков.

В декабре в области появилась служба по приему жалоб, сотрудникам которой можно рассказать о некачественно оказанной медицинской помощи. Помимо этого, появилась возможность пожаловаться на врачей через мессенджеры или по электронной почте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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