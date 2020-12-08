У курганцев появилось больше возможностей пожаловаться на врачей

Жители Курганской области смогут пожаловаться на врачей через мессенджеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Курганцы могут рассказать о некачественно оказанной медицинской помощи в службу приема жалоб, созданную в регионе. Также появилась возможность пожаловаться на врачей через мессенджеры или по электронной почте. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Чтобы иметь возможность более детально разбираться по всем вопросам, включая отказ в оказании медицинской помощи или ненадлежащее ее оказание, поручил создать отдельную службу по приему жалоб с „горячей“ линией по единому номеру 122», — написал Шумков. Кроме того, пожаловаться на врачей можно через мессенджеры по номеру +79120648507 и по электронной почте hotline@poliklinika45.ru.

Губернатор попросил при обращении указывать свои полные данные, имена специалистов, название медучреждения и конкретные обстоятельства. «Будем разбираться», — добавил он. Телефон +79120648507, указанный Шумковым, числится за медицинским информационно-аналитическим центром Курганской области.

В последние месяцы в Курганской области значительно увеличилось число жалоб на некачественное оказание медицинской помощи. Ситуация была вызвана резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Жители региона неоднократно заявляли, что не могут дождаться скорую помощь, медработников, результатов теста на COVID, бесплатных лекарств, сообщало ранее URA.RU.