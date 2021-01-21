Андрей Важенин станет ректором медвуза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Южно-Уральском государственном медицинском университете сменится ректор. Им станет депутат заксобрания Челябинской области, главный онколог УрФО Андрей Важенин. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере здравоохранения.

«Действующий ректор Илья Волчегорский участвовать в выборах не будет. Заявление подаст Важенин, которого поддержит ученый совет. Его кандидатура также поддерживается областными властями. Выборы состоятся в феврале», — сообщил URA.RU источник.

Источник добавил, что в данный момент в регионе идет обновление в медицинской сфере. «Направление обновления „от теории к практике“. А Важенин как раз является практикующим врачом с обширными научными трудами», — уточнил URA.RU инсайдер. Важенин является главврачом Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, академиком РАН и почетным гражданином Челябинска. В медуниверситете он возглавляет кафедру онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии. В заксобрании он работает второй созыв.

По данным официального сайта медуниверситета, заявления принимаются до 3 февраля. Как сообщил URA.RU источник, Волчегорский останется в руководстве вуза, он перейдет на должность проректора по научной работе.

Телефон Важенина не отвечает. Волчегорский рассказал корреспонденту URA.RU, что вся информация по мере поступления размещается на официальном сайте медуниверситета. «Дополнительные данные не комментирую», — уточнил Волчегорский URA.RU. В отделе кадров вуза сослались на занятость и не стали отвечать на вопросы агентства.