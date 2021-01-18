18 января 2021

Путин включил мегапроект ЯНАО в федеральный план

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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, указатель, сабетта, завод спг
Газохимический кластер в поселке Сабетта включен в планы правительства на этот год Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поручил актуализировать дорожную карту по нефтехимии и включить в нее новый газохимический кластер в поселке Сабетта. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

«Актуализировать план мероприятий по развитию нефтегазохимического комплекса, включив в него мероприятия, направленные: на обеспечение перспективных нефтегазохимических кластеров, в том числе расположенных в Арктической зоне, ресурсами из нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений; на поддержку развития перспективного арктического газохимического кластера в районе пос. Сабетта», — сообщается в документе.

По поручению президента, план мероприятий должен быть исполнен до 30 июня 2021 г. Ответственным за проект назначили Михаила Мишустина.

Ранее URA.RU сообщало, что по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова и при участии губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова была создана рабочая группа по комплексному освоению газовых запасов ЯНАО. В округе построят газохимический кластер и заводы СПГ, инвестиции в которые оцениваются более чем в 5 трлн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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