Свердловские полицейские отказываются делать прививку от COVID

Пока сотрудники МВД не доверяют вакцинам от коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловские полицейские массово отказываются прививаться от коронавируса. Об этом URA.RU сообщили сотрудники трех разных подразделений регионального полицейского главка. Причина — в недоверии к вакцинам, а также в том, что многие сотрудники МВД уже переболели COVID.

«Списки желающих вакцинироваться собирали еще более месяца назад, недавно запросили сведения на тех, кто согласен поставить прививку, но таких очень мало — в нашем подразделении почти все написали отказы» — рассказал сотрудник одного из отделов свердловского ГУ МВД. «У нас отказались почти все: боятся осложнений, мало ли что, — говорит работник другого подразделения. — К тому же, многие уже переболели».

Полицейские отмечают, что их коллеги испытывают недоверие к вакцине не какого-то конкретного производителя, а в принципе к прививкам от коронавируса, так как их действие пока еще недостаточно изучено. К счастью, для сотрудников МВД вакцинация является добровольной, и по факту действительно никто не принуждают. «У нас вообще в медсанчасти COVID не любят: ставят ОРВИ, выписывают больничный и говорят: идите лечитесь куда хотите», — рассказывает полицейский.

В ГУ МВД по Свердловской области от комментария по данной теме пока воздержались.

Ранее URA.RU сообщало о вспышке инфекции в свердловском центре подготовки полицейских в Нижнем Тагиле: из 300 обучающихся было госпитализировано более 100 человек, при этом диагноз COVID почти никому не ставили, несмотря на характерные симптомы. Однако после публикации агентства на эту тему курсантов ЦПП перевели на дистанционное обучение.