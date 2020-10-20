Сами курсанты уверены, что среди них распространился COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В центре профессиональной подготовки сотрудников МВД в Нижнем Тагиле (Свердловская область) — вспышка инфекции: из 300 обучающихся госпитализированы около 100 человек. Об этом URA.RU сообщили сами слушатели «полицейской академии». По их словам, диагноз коронавирус никому ее ставят, несмотря на характерные симптомы — например, пропавшее обоняние.

«Болеет очень много народу, и всем говорят, что у нас ОРВИ. У кого легкая форма — болеют прямо там, в ЦПП. Кто с температурой — отправляют в госпиталь в Нижнем Тагиле, после чего — домой. В каждой группе — по 2-3 госпитализированных. Тесты на COVID не берут. В группе курсант как-то смог сдать тест, у него COVID подтвердился — всю группу ночью вывезли», — рассказал курсант.

«Из ЦПП направляют в госпиталь Нижнего Тагила — там врачи дают больничный на пять дней и отправляют домой, — рассказал URA.RU один из заболевших курсантов. — Мне выписали эргоферон и фурацилин, сказали явиться через пять дней в госпиталь по месту жительства. Я пришел в госпиталь МВД в Екатеринбурге к 10 часам утра — попал к врачу только вечером: очередь на четыре этажа. Спросили, чем лечусь, и велели продолжать. Про тест или КТ сказали: «Нет было такого указания».

Курсанты полиции возмущены ситуацией. «У многих дома семьи, родители. А если у меня COVID и я заражу своих пожилых родителей?» — говорит один из курсантов.

URA.RU удалось дозвониться до специалиста, владеющего ситуацией в данном учреждении. По его словам, реально заболело всего несколько человек, а остальных слушателей отравили на самоизоляцию. Кроме того, по словам собеседника агентства, в настоящее время центр профподготовки намерен обратиться в соответствующие инстанции с вопросом о необходимости продолжения учебного цикла в дистанционной форме обучения.

Центр профессиональной подготовки МВД в Нижнем Тагиле Фото: с сайта 66.мвд.рф

Фото: с сайта 66.мвд.рф

Фото: с сайта 66.мвд.рф

Фото: с сайта 66.мвд.рф