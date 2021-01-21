Морозы парализовали работу школ и трасс ЯНАО

На Ямале понижается температура воздуха Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из-за понижения температуры все три региональных зимника (сезонная трасса, часть маршрута проходит по реке) в округе закрыты. Столбик термометра опустился ниже -40 градусов. Такие данные можно получить на интерактивной карте зимних автодорог ЯНАО.

«В связи с температурой окружающего воздуха ниже минус 40 градусов по шкале Цельсия закрыто движение для всех видов транспортных средств по всем региональным зимникам», — рассказали агентству URA.RU в ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО».

Также во многих муниципалитетах отменяют занятия в школах. Так, в Салехарде температура воздуха такая, что родители школьников с 1-го по 9-й класс, могут оставить детей дома, в Лабытнанги и Новом Уренгое с 1-го по 11-й.

Ранее URA.RU сообщало, что сезонные трассы могут закрыть. Дорожники просят автолюбителей не выезжать на загородные трассы до улучшения погодных условий. А если поездки все же не избежать, то выполнить все необходимые меры для предотвращения аварийной ситуации: проверить исправность автомобиля, взять теплые вещи, зарядить сотовые телефоны, взять инструменты, запас топлива и еду.