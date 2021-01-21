21 января 2021
20 января 2021

Определены кандидаты на пост ректора пермской фармакадемии

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы ректора в УралГУФК. Челябинск, мандаты, голосование
Ученый совет вуза выбрал четырех кандидатов на участие в конкурсе по выборам ректора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученый совет Пермской государственной фармакадемии (ПГФА) утвердил список кандидатов на должность ректора вуза. Информация опубликована на сайте академии. В список вошло четыре кандидата, каждый из них является действующим сотрудником вуза.

«Ученый совет ПГФА Минздрава России утвердил список кандидатов на должность ректора: Алексей Турышев, Ольга Олешко, Евгений Курбатов, Тамара Малкова», — указано на сайте ПГФА.

Турышев является ректором вуза, Олешко возглавляет кафедру фармацевтической химии, Курбатов является профессором этой же кафедры и проректором по учебно-воспитательной работе, Малкова заведует кафедрой токсикологической химии.

Согласно плану мероприятий по выбору ректора, до 25 января кандидаты должны пройти согласование в правительстве Пермского края, а также совете ректоров региона. После этого документы по каждому из кандидатов будут направлены в аттестационную комиссию Минздрава России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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