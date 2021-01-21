Ямальцев предупредили об аномальных морозах

С 21 по 26 января в ЯНАО ожидается аномально холодная погода, до -50 градусов. Об этом жителей округа предупреждает единый коммунальный оператор «Ямалкоммунэнерго».
«Если возникла нештатная ситуация на сетях тепло- и водоснабжения, нужно оповещать управляющую компанию, обслуживающую дом или ТСЖ. Также можно обратиться к ресурсоснабжающему предприятию, если увидели порыв на городских сетях», — рассказали сотрудники предприятия жителям Ямала.
Компания сообщает, что подготовлена к морозам. «Ямалкоммунэнерго» усилил аварийно-восстановительные бригады, провел внеплановую ревизию запасов топлива и приготовил аварийные источники питания в своих филиалах. Однако если возникли аварийные ситуации, необходимо позвонить по телефонам, указанным на
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