21 января 2021
20 января 2021

Ямальцев предупредили об аномальных морозах

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз и ледяной туман. Салехард. 31 января 2019 г, зима, ямал, мороз, туман, мост факел
Температура воздуха в ЯНАО понизится до -50 градусов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

С 21 по 26 января в ЯНАО ожидается аномально холодная погода, до -50 градусов. Об этом жителей округа предупреждает единый коммунальный оператор «Ямалкоммунэнерго».

«Если возникла нештатная ситуация на сетях тепло- и водоснабжения, нужно оповещать управляющую компанию, обслуживающую дом или ТСЖ. Также можно обратиться к ресурсоснабжающему предприятию, если увидели порыв на городских сетях», — рассказали сотрудники предприятия жителям Ямала.

Компания сообщает, что подготовлена к морозам. «Ямалкоммунэнерго» усилил аварийно-восстановительные бригады, провел внеплановую ревизию запасов топлива и приготовил аварийные источники питания в своих филиалах. Однако если возникли аварийные ситуации, необходимо позвонить по телефонам, указанным на официальном сайте компании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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