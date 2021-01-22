Академик РАЕН объяснил, как улучшить дистанционное обучение в РФ

Сергей Комков считает, что дистанционное обучение не позволяет развивать социальные качества детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Дистанционное обучение должно стать дополнительной, а не основной формой обучения. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН), руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков.

«На дистант можно вывести какие-то дополнительные виды обучения. Но получать основное образование дистанционно нельзя», — рассказал Комков. По его словам, при дистанционном обучении личность учителя имеет второстепенное значение, что пагубно сказывается на качестве образования школьников.

Еще одной опасностью дистанционного обучения является то, что оно не позволяет развивать социальные качества детей, считает Комков. «Дети разучиваются социализироваться, не приобретают навыки общения», — рассказал он.

Заслуженный учитель РФ, историк Александр Снегуров в разговоре с URA.RU также выступил против дистанционного вида обучения как основного для школьников. «Я вижу, что инициативность, мотивация детей к учебе снижаются в условиях дистанционного обучения», — подчеркнул Снегуров.

По его словам, дистанционное обучение может стать лучше, если власти РФ более ответственно подойдут к техническому обеспечению учеников. Кроме этого, необходимо изменить содержание образования, приспособив его под дистанционную форму, уверен учитель.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин заявил о низком качестве дистанционное обучение в России. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что российские школы перешли на очное обучение с 18 января.