Борцы с экстремизмом допросили пермского активиста

Пермского гражданского активиста Ильхама Велиева допросили сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю. Представитель азербайджанской диаспоры был вызван в краевой главк из-за публикации о коронавирусе. Об этом он сообщил URA.RU.
Велиев пояснил, что разместил пост в соцсетях. В нем активист называл CОVID болезнью, придуманной политиками.«Я написал, что ситуация с распространением коронавируса политизирована и государство должно взять на себя все расходы, которые понесло в связи с пандемией население. Мне позвонили из [из Центра „Э“], пригласили на [допрос], я пошел. После допроса сказали, что протокол будет направлен в Мотовилихинский райсуд», — сказал Велиев. Он пояснил, что обвинение ему предъявлено не было.
Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МВД края с просьбой пояснить, в рамках каких процессуальных мероприятий происходил допрос активиста. К моменту публикации материала ответ не поступил.
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