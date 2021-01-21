21 января 2021
20 января 2021

Борцы с экстремизмом допросили пермского активиста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Текслер на объектах. Магнитогорск, выход из здания, открытая дверь, полицейский в маске
В ГУ МВД края допросили пермского активиста Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пермского гражданского активиста Ильхама Велиева допросили сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю. Представитель азербайджанской диаспоры был вызван в краевой главк из-за публикации о коронавирусе. Об этом он сообщил URA.RU.

Велиев пояснил, что разместил пост в соцсетях. В нем активист называл CОVID болезнью, придуманной политиками.«Я написал, что ситуация с распространением коронавируса политизирована и государство должно взять на себя все расходы, которые понесло в связи с пандемией население. Мне позвонили из [из Центра „Э“], пригласили на [допрос], я пошел. После допроса сказали, что протокол будет направлен в Мотовилихинский райсуд», — сказал Велиев. Он пояснил, что обвинение ему предъявлено не было.

Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МВД края с просьбой пояснить, в рамках каких процессуальных мероприятий происходил допрос активиста. К моменту публикации материала ответ не поступил.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...