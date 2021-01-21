Власти ЯНАО не исключили слияния проблемного поселка с Губкинским

Поселок Пурпе Пуровского района ЯНАО, жители которого все чаще жалуются на проблемы, может быть включен в состав Губкинского. Как сообщил URA.RU вице-спикер окружного заксобрания Виктор Казарин, власти займутся вопросом более детально, если этого захотят сами сельчане.
По словам политика, такая народная инициатива имеет право на жизнь, однако все плюсы и минусы необходимо тщательно взвесить. «Решение должны принять жители поселка и только после них — депутаты муниципального и окружного уровней. И самое главное, любые изменения не должны ухудшить положение жителей Пурпе. Я говорю, как о перспективе развития самого поселка, так и о льготах, и преференциях, которые сейчас получают пурпейцы как жители села. Этот вопрос должен стоять во главе угла», — сообщил URA.RU зампредседателя регпарламента.
Депутат Казарин уже провел переговоры с главой Пуровского района Антоном Колодиным. Для этого он не поехал из Губкинского напрямую в Салехард, а совершил визит в Тарко-Сале, где обсудил проблему с мэром.
Внимание политика к проблемам Пурпе привлекли обращения местных жителей. В первую очередь люди жаловались на отдаленность от райцентра: несмотря на то, что Губкинский и Пурпе разделяет всего 18 км, даже для сдачи анализов людям приходится ездить в Тарко-Сале, не говоря о помощи профильных специалистов.
Ранее сообщалось, что власти Пуровского района намерены провести социологическое исследование в Пурпе. Социологи должны будут комплексно изучить ситуацию в поселке, настроения, социально-психологическую обстановку и определить, каким население видит его будущее.
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