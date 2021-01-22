Кипр открывает границы для всех стран

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Кипр, роза, природа, гора, кипр
Поездка на Кипр станет доступна жителям всех стран в марте Фото: Антонина Курносенко © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

С 1 марта Кипр откроет границы для туристов из всех стран мира. Об этом в эфире государственного канала СуВС заявил кипрский замминистра туризма страны Саввас Пердиос.

«Туристы смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного результата на COVID-19», — приводит слова Пердиоса «Турпром». Таким образом запрет на въезд отменят для 56 стран.

Все страны, для которых откроется Кипр, разделят на категории. Это страны-члены Евросоюза, государства, входящие в Европейскую экономическою зону, третьи страны и прочие государства, в которые входит Россия.

Каждая из стран, в зависимости от ситуации с коронавирусом внутри нее, будет обозначена определенным цветом. Туристам из государств, попавших в «зеленую» зону, не придется тестироваться на коронавирус после прибытия на Кипр. Приехавшие из «оранжевой» категория стран должны будут предоставлять сертификаты об отрицательном тесте на COVID-19 перед посадкой в самолет. Приезжающим из «красных» стран придется тестироваться и перед полетом и по прилету на Кипр. Россия пока входит в «красную» зону.

Россияне уже начали скупать билеты и туры на лето за границу, уточняет телеканал 360. В начале января Ассоциация туризма заявляла, что если вакцинация в России не сработает, туротрасль страны может погибнуть. В Европе также введено понятие «темно-красных» зон. Это места, где очаги инфекции наиболее сильны, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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