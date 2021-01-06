Туристическая отрасль в России может обрушиться летом, если вакцинация не сработает Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российская туристическая отрасль не переживет лето 2021, если вакцинация не сможет остановить пандемию в ближайшие полгода. Но эксперты сохраняют оптимистичный настрой. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«Если ситуация не нормализуется к окончанию первого полугодия, то последствия будут совершенно катастрофические для отрасли. Ресурса, чтобы все не рухнуло, у нас только до начала лета. Летом, либо первый сценарий, как мы надеемся — сработает вакцинация, все восстановится, сработает эффект отложенного спроса. Либо второй сценарий, который не стоит и рассматривать, потому что он окончательно добьет отрасль», — говорит Мальцев.

Эксперт считает, что работникам туротрасли остается только быть оптимистами и надеяться, что вакцины помогут сильно снизить заболеваемость. Коллега Мальцева, эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев как раз смотрит на грядущее лето более оптимистично. Он считает, что крупнейшие туроператоры России все-таки останутся на плаву.

Сейчас открыты некоторые популярные зарубежные направления, и они не собираются закрываться летом. В их числе Турция. Только вот ожидать бума на горящие туры не стоит, уточнил Бобылев.

«Те направления, которые сейчас открыты, скорее всего, останутся. А к лету следует ожидать открытия новых направлений. Мы ждем, что ситуация с пандемией весной изменится и не только россияне, но и весь мир начнет потихоньку открывать свои границы», — объяснил эксперт.

Медики считают, что спад заболеваемости коронавирусом начнется через два месяца. Также ученые называют два сценария развития пандемии, пишет телеканал « Царьград ». Тем временем Россия вышла на плато по коронавирусу, за последние сутки в стране обнаружено чуть более 24 тысяч случаев заражения, уточняет RT.