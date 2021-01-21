В Перми новому депутату позволят работать лишь полгода

Новым депутатом пермского законодательного собрания должен стать директор ООО «Стройтехсервис» Александр Житников, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России». Житникову достанется мандат скончавшейся в декабре 2020 года Ирины Корюкиной, но срок его полномочий закончится уже в сентябре 2021 года.
«Члены президиума единогласно проголосовали за кандидатуру Александра Житникова на замещение вакантного мандата от „Единой России“ в краевом парламенте», — сообщает пресс-служба пермского регионального отделения партии. Житников занимал вторую строчку в партийном списке на выборах в 2016 году по региональной группе № 19 «Суксунская», первую строчку занимала Корюкина.
Теперь кандидатуру Житникова должен утвердить генсовет партии, а потом соответствующее решение примет краевая избирательная комиссия. Вероятно, Житников впервые примет участие в пленарном заседании заксобрания края уже в феврале.
Подписывайтесь на URA.RU в