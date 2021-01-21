21 января 2021
20 января 2021

В Перми новому депутату позволят работать лишь полгода

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, флаги партий, флаг единой россии
Депутатом от «Единой России» в заксобрании Пермского края станет Александр Житников Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Пермского края

Новым депутатом пермского законодательного собрания должен стать директор ООО «Стройтехсервис» Александр Житников, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России». Житникову достанется мандат скончавшейся в декабре 2020 года Ирины Корюкиной, но срок его полномочий закончится уже в сентябре 2021 года.

«Члены президиума единогласно проголосовали за кандидатуру Александра Житникова на замещение вакантного мандата от „Единой России“ в краевом парламенте», — сообщает пресс-служба пермского регионального отделения партии. Житников занимал вторую строчку в партийном списке на выборах в 2016 году по региональной группе № 19 «Суксунская», первую строчку занимала Корюкина.

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Теперь кандидатуру Житникова должен утвердить генсовет партии, а потом соответствующее решение примет краевая избирательная комиссия. Вероятно, Житников впервые примет участие в пленарном заседании заксобрания края уже в феврале.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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