21 января 2021

Шесть свердловских больниц перестанут принимать больных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, палата, медик, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Медучреждения пройдут обязательную санобработку и начнут принимать плановых пациентов Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области шесть больниц перестанут принимать пациентов с диагнозом «коронавирус». В результате в медучреждениях освободится более 650 коек. Об этом сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте.

«Принято решение о снятии статуса „инфекционный госпиталь“ сразу с нескольких наших медучреждений. Речь о больницах в Серове, в Верхней Пышме, терапевтическом корпусе ЦГБ №1 и психиатрической больнице №6 в Екатеринбурге, детской городской больнице №8 и областной детской больнице. Всего более 650 коек», — уточнил глава региона. По словам Куйвашева, медучреждения пройдут обязательную санобработку и начнут принимать плановых пациентов сразу после того, как оттуда будут выписаны последние больные с COVID-19.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии и до 22 января в регионе было выявлено 67 136 случаев новой коронавирусной инфекции. За это время выздоровело 59 615 пациентов, и 1 890 человек погибли.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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