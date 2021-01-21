Шесть свердловских больниц перестанут принимать больных COVID

Медучреждения пройдут обязательную санобработку и начнут принимать плановых пациентов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области шесть больниц перестанут принимать пациентов с диагнозом «коронавирус». В результате в медучреждениях освободится более 650 коек. Об этом сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте.

«Принято решение о снятии статуса „инфекционный госпиталь“ сразу с нескольких наших медучреждений. Речь о больницах в Серове, в Верхней Пышме, терапевтическом корпусе ЦГБ №1 и психиатрической больнице №6 в Екатеринбурге, детской городской больнице №8 и областной детской больнице. Всего более 650 коек», — уточнил глава региона. По словам Куйвашева, медучреждения пройдут обязательную санобработку и начнут принимать плановых пациентов сразу после того, как оттуда будут выписаны последние больные с COVID-19.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии и до 22 января в регионе было выявлено 67 136 случаев новой коронавирусной инфекции. За это время выздоровело 59 615 пациентов, и 1 890 человек погибли.