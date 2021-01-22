В Роспотребнадзоре оценили влияние вакцинации на деторождение

Привитые женщины смогут рожать гарантированно, а у тех, кто от вакцинации отказался, могут возникнуть проблемы. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Вот как раз те, которые поставят вакцину, смогут рожать, а вот те, которые не поставили, вопрос до настоящего момента полностью не решен, <…> шоковым органом, который выбирает коронавирус, <…> может быть что угодно. У кого-то легкие, у кого-то мозг, у кого-то почки, у кого-то репродуктивные органы», — заметил Горелов в эфире телеканала «Доктор». Каких-либо последствий вакцинации на репродуктивную функцию не выявлено, добавил эксперт.
Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила о спаде рождаемости в США, что вполне может быть последствием пандемии коронавируса. Биолог заметила, что снижение рождаемости в стране было заметно еще в конце ноября.
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