28 ноября 2020

Биолог рассказала о странном последствии пандемии коронавируса

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Биолог Анча Баранова рассказала о снижении рождаемости в пандемию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона — Анча Баранова — сообщила о спаде рождаемости в США, что вполне может последствием пандемии коронавируса. Таким мнением эксперт поделилась на своем youtube-канале.

Баранова сослалась на статью американского журнала, который проанализировал статистику рождаемости за этот и прошлый год. Биолог считает, что снижение рождаемости в стране заметно уже сейчас. «У нас в октябре—ноябре уже наблюдался спад рождаемости по сравнению с предыдущим годом — примерно на десять-пятнадцать процентов. <…> Люди, как только услышали про плохую ситуацию в Китае, сразу же решили — все, детей рожать не будем», — считает эксперт. Еще одна версия спада рождаемости — погрешность статистики или поздняя регистрация детей.

Ранее стало известно, что в 2020 году население России снизится на 158 тысяч человек, что в пять раз больше по сравнению с предыдущим годом — тогда оно сократилось на 32,1 тысячи человек. Убыль населения также может стать максимальной за 14 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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