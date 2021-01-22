Гном Гномычу назначили судебно-психиатрическую экспертизу

8-летнего сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской — Сашу (с подачи матери, в соцсетях его называют Гном Гномыч) 28 января отвезут на судебно-психиатрическую экспертизу. Как уточнила председатель Московской городской коллегии адвокатов Анна Бутырина, представляющая интересы Рудковской, это будет сделано в рамках разбирательств с порталом Starhit.
«На 28 января Саше назначена судебно-психиатрическая экспертиза уже в рамках уголовного дела. Яна, несмотря на все переживания Саши, готова на очередные мучения, чтобы помочь расследованию», — рассказала Бутырина порталу Sport24.
Мать Александра обратилась в суд после скандальной публикации, где Гномычу приписали синдром Аспергера. Тогда утверждалось, что ребенок получил психотравму, замкнулся в себе, бросил тренировки и отказывался есть. Было заведено уголовное дело. 22 января состоялся допрос потерпевшей стороны. После будут проведены и очные ставки.
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