22 января 2021

Гном Гномычу назначили судебно-психиатрическую экспертизу

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, плющенко евгений, рудковская яна
Сына Плющенко и Рудковской обследуют на наличие синдрома Аспергера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

8-летнего сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской — Сашу (с подачи матери, в соцсетях его называют Гном Гномыч) 28 января отвезут на судебно-психиатрическую экспертизу. Как уточнила председатель Московской городской коллегии адвокатов Анна Бутырина, представляющая интересы Рудковской, это будет сделано в рамках разбирательств с порталом Starhit.

«На 28 января Саше назначена судебно-психиатрическая экспертиза уже в рамках уголовного дела. Яна, несмотря на все переживания Саши, готова на очередные мучения, чтобы помочь расследованию», — рассказала Бутырина порталу Sport24.

Мать Александра обратилась в суд после скандальной публикации, где Гномычу приписали синдром Аспергера. Тогда утверждалось, что ребенок получил психотравму, замкнулся в себе, бросил тренировки и отказывался есть. Было заведено уголовное дело. 22 января состоялся допрос потерпевшей стороны. После будут проведены и очные ставки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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