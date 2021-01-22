22 января 2021

В Эстонии генерал армии призвал готовиться к войне с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы в 32-ом военном городке. Екатеринбург, военные, солдаты, контрактная служба, армия россии
Эстонский генерал-майор Мартин Херем считает, что РФ может атаковать страну Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эстонии нужно увеличить расходы на оборону до 6,5% от ВВП, чтобы противостоять «атаке России» на протяжении длительного времени. С таким заявлением выступил командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем.

«Восточный сосед показал, что при благоприятных условиях он готов использовать военную силу для достижения своих целей, например в Грузии и Украине, и видно, что вооружение России непропорционально велико», — приводит РИА «Новости» слова военачальника. По его словам, властям Эстонии необходимо увеличить военный бюджет, однако это маловероятно, считает Херем.

Для отражения нападения, как считает генерал-майор, стране потребуется дальнобойная артиллерия, система противовоздушной обороны средней дальности, оборонительные системы ВМС, а также дополнительно шесть бригад к силам наземной армии. Сейчас самое главное — поддерживать боеготовность действующих подразделений. Они должны быть защищены, а бронетехника и остальной транспорт должны быть в хорошем состоянии, добавил командующий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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