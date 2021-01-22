В Эстонии генерал армии призвал готовиться к войне с Россией

Эстонии нужно увеличить расходы на оборону до 6,5% от ВВП, чтобы противостоять «атаке России» на протяжении длительного времени. С таким заявлением выступил командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем.
«Восточный сосед показал, что при благоприятных условиях он готов использовать военную силу для достижения своих целей, например в Грузии и Украине, и видно, что вооружение России непропорционально велико», — приводит РИА «Новости» слова военачальника. По его словам, властям Эстонии необходимо увеличить военный бюджет, однако это маловероятно, считает Херем.
Для отражения нападения, как считает генерал-майор, стране потребуется дальнобойная артиллерия, система противовоздушной обороны средней дальности, оборонительные системы ВМС, а также дополнительно шесть бригад к силам наземной армии. Сейчас самое главное — поддерживать боеготовность действующих подразделений. Они должны быть защищены, а бронетехника и остальной транспорт должны быть в хорошем состоянии, добавил командующий.
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