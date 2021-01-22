22 января 2021

Россиян предупредили об уловках банков при открытии вкладов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Российской Федерации. Екатеринбург, зарплата, мелочь, монеты, рубль, капитал, экономика, копейки, казна, финансы, вклады, капиталовложение, капиталовложения, пенсия, инвестиции, деньги, наличные, пенсии, рубли, валюта, пособие
Выбирая рекламные предложения банков, следует внимательно изучать договор об открытии вклада Фото: Анна Майорова © URA.RU

Условия в рекламных предложениях банков по открытиям вкладов могут оказаться уловками. Об этом предупреждает основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

«Банк может указать высокую ставку в рекламе, но в договоре прописать, что ставка в таком размере действует только ограниченное время, например, несколько недель в конце срока договора», — цитирует эксперта агентство «Прайм». Также Ткаченко советует внимательно прочитать условия досрочного расторжения договора. Часто банк может уменьшить проценты и удержать уже выплаченное с основного тела вклада.

Экономист развеял еще одно заблуждение: часто при продлении договора, условия становятся хуже, а доходность — ниже. Чтобы этого избежать, следует внимательно изучить сам договор и прилагающиеся к нему документы. Ранее управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий советовал использовать вместо банковского депозита открытый паевой инвестиционный счет.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...