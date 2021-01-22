Россиян предупредили об уловках банков при открытии вкладов

Условия в рекламных предложениях банков по открытиям вкладов могут оказаться уловками. Об этом предупреждает основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.
«Банк может указать высокую ставку в рекламе, но в договоре прописать, что ставка в таком размере действует только ограниченное время, например, несколько недель в конце срока договора», — цитирует эксперта агентство «Прайм». Также Ткаченко советует внимательно прочитать условия досрочного расторжения договора. Часто банк может уменьшить проценты и удержать уже выплаченное с основного тела вклада.
Экономист развеял еще одно заблуждение: часто при продлении договора, условия становятся хуже, а доходность — ниже. Чтобы этого избежать, следует внимательно изучить сам договор и прилагающиеся к нему документы. Ранее управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий советовал использовать вместо банковского депозита открытый паевой инвестиционный счет.
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