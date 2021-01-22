Названа дата начала процесса импичмента Трампа

Процесс импичмента экс-президенту США Дональду Трампу начнется в начале февраля. Об этом сообщил Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
«Обвинители палаты представителей представят (в сенате) статьи импичмента в понедельник 25 января в 7 часов вечера… Выступления сторон (процесса) начнутся на неделе, начинающейся 8 февраля», — приводит РИА «Новости» слова демократа.
По его словам, за предстоящие две недели обе стороны — защиты и обвинения — получат возможность подготовиться к процессу и сформулировать свои позиции в специальных документах. 14 января, как напоминает RT, Палата представителей США проголосовала за резолюцию об объявлении импичмента на тот момент еще действующему американскому лидеру Дональду Трампу. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками 6 января. В тот день сторонники республиканца ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне.
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