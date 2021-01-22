22 января 2021

Названа дата начала процесса импичмента Трампа

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, трамп дональд
Процесс по импичменту Дональда Трампа начнется 8 февраля Фото: Официальный сайт Президента РФ

Процесс импичмента экс-президенту США Дональду Трампу начнется в начале февраля. Об этом сообщил Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

«Обвинители палаты представителей представят (в сенате) статьи импичмента в понедельник 25 января в 7 часов вечера… Выступления сторон (процесса) начнутся на неделе, начинающейся 8 февраля», — приводит РИА «Новости» слова демократа.

По его словам, за предстоящие две недели обе стороны — защиты и обвинения — получат возможность подготовиться к процессу и сформулировать свои позиции в специальных документах. 14 января, как напоминает RT, Палата представителей США проголосовала за резолюцию об объявлении импичмента на тот момент еще действующему американскому лидеру Дональду Трампу. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками 6 января. В тот день сторонники республиканца ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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