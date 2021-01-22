22 января 2021

На акциях в поддержку Навального начались первые задержания

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация возле ОВД Химок, во время суда над Алексеем Навальным. Москва, полиция, полицейский, полицейское оцепление
Полиция задержала несколько блогеров, проводивших трансляцию с места событий (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

На несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального в Хабаровске начались задержания участников. Об этом сообщают очевидцы.

«Двух-трех человек за последние несколько минут уже задержали», — передает хабаровское агентство DVHAB.Ru со ссылкой на сообщения очевидцев. Позднее появилась информация о еще одном задержанном.

Полиция задержала несколько блогеров, проводивших трансляцию с места событий. Также задержан координатор местного штаба Навального. По оценкам очевидцев, на площади Ленина в Хабаровске собрались более двухсот человек.

Ранее в Минпросвещения РФ призвали родителей школьников объяснить опасность акций в поддержку Навального. Там отметили, что втягивание детей в противоправные действия может обернуться серьезными последствиями, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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