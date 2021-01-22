На акциях в поддержку Навального начались первые задержания

На несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального в Хабаровске начались задержания участников. Об этом сообщают очевидцы.
«Двух-трех человек за последние несколько минут уже задержали», — передает хабаровское агентство DVHAB.Ru со ссылкой на сообщения очевидцев. Позднее появилась информация о еще одном задержанном.
Полиция задержала несколько блогеров, проводивших трансляцию с места событий. Также задержан координатор местного штаба Навального. По оценкам очевидцев, на площади Ленина в Хабаровске собрались более двухсот человек.
Ранее в Минпросвещения РФ призвали родителей школьников объяснить опасность акций в поддержку Навального. Там отметили, что втягивание детей в противоправные действия может обернуться серьезными последствиями, передает «Национальная служба новостей».
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