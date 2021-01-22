В России на несанкционированных митингах, которые проходят в поддержку блогера Алексея Навального, протестующие устроили провокации против сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим полицейские начали задерживать отдельных нарушителей.

В Южно-Сахалинске пикет в поддержку Навального прошел на площади перед Чехов-центром. Акция продлилась всего час, с 14:00 до 15:00 по местному времени. Ожидалось, что в митинге примут участие 50 человек, однако пришли только 30 протестующих. Как отмечает telegram-канал «Актуальная политика», митинг прошел спокойно без речей, плакатов и опознавательных знаков. При этом, по данным «ОВД-Инфо», там задержали 9 человек.

Всего на данный момент из-за провокаций, которые устроили протестующие по всей стране, задержаны 44 человека. Больше всего в Хабаровске — там в отделение полиции доставили 17 участников акции, один из них пытался сорвать маску с сотрудника полиции. По данным местных властей, в Хабаровске на акцию протеста вышли около 250 человек. Хабаровчане устроили стихийное шествие от площади Ленина до Комсомольской.

Во Владивостоке в митинге участвуют около 500 человек, известно о трех задержанных. В город прибыл блогер Юрий Дудь. Штаб Навального призывает протестующих не применять насилие к сотрудникам правоохранительных органов. Между тем, один из участников митинга набросился на силовика, чем спровоцировал ответные действия.

В Благовещенске, по данным «ОВД-ИнФО», полицейские задержали десять человек, среди них есть несовершеннолетний. В 50-градусные морозы незаконная акция протеста проходит также в Якутске. Там задержаны двое сотрудников местного штаба Навального.

Акция в Южно-Сахалинске не отличалась массовостью

В Южно-Сахалинске, как и по всему Приморью, сегодня холодно

Фото: соцсети