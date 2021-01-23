Ученые назвали последствия неверной вакцинации от коронавируса

Одна доза «Спутника V» не даст эффективной защиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация от коронавируса с использованием только одной дозы препарата «Спутник V» может дать недостаточное количество антител и свести на нет эффект от прививки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Вакцинация только одной дозой „Спутника V“ грозит тем, что процедура вакцинации не будет эффективной», — рассказал Аграновский. Человек в таком случае может оказаться не защищенным от коронавируса.]. «Чтобы был успех от вакцинации, надо сделать обе прививки», — подчеркнул ученый.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в разговоре с URA.RU также рассказал, что вакцинация лишь одной дозой «Спутника V» обернется неполным иммунитетом к коронавирусу. «Это приведет к тому, что степень защищенности от заражения вирусом будет значительно меньше: ведь не случайно авторы предложили двухступенчатую вакцинацию», — отметил он.

Ученый напомнил, что вакцины против клещевого энцефалита, гепатита А, папилломавирусов и некоторых инфекций также являются двухступенчатыми. «Даже трехступенчатые есть, как против гепатита В, или шестиступенчатые — против бешенства», — рассказал Нетесов.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что вакцина от коронавируса не опасна. При этом он предостерег от вакцинации аллергиков с обострением заболевания. В случае пренебрежения этим правилом может произойти отек Квинке или анафилактический шок, говорит он.