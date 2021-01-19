Вирусолог оценил опасность российских вакцин от коронавируса

Алексей Аграновский заявил, что однокомпонентные вакцины, как правило, безопаснее двухкомпонентных Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Однокомпонентная вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная Центром «Вектор», является более безопасной, чем двухкомпонентный «Спутник V», потому что содержит лишь фрагмент вируса. Об этом URA.RU рассказал доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Если ей вакцинироваться, то совершенно не важно, какая иммунная история у человека. Это выглядит весьма безопасно», — рассказал Аграновский. По его словам, такая вакцина безопаснее некоторых аналогов из-за своего состава. «При производстве „ЭпиВакКороны“, в отличие от „Спутника V“, использованы носители куска вирусного белка шипа», — объяснил Аграновский.

Он подчеркнул, что иммунная система человека очень сложна, поэтому нельзя давать гарантий, что у отдельных людей возникнут осложнения. Однако Аграновский отметил, что вероятность появления осложнений при вакцинации однокомпонентным препаратом, которым является «ЭпиВакКорона», гораздо ниже, чем при введении двухкомпонентной вакцины.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU заявил, что человек может привиться от коронавируса любым из существующих препаратов, не волнуясь о своем состоянии. «Привиться можно любой вакциной: и „Спутник V“, и „ЭпиВакКорона“», — заявил врач. Однако он подчеркнул, что при вакцинации «Спутником V» необходимо получить вторую дозу препарата, иначе иммунный ответ будет недостаточным.

Ранее член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков заявил, что людям с хроническими заболеваниями запрещено вакцинироваться от коронавируса «Спутником V», если они находятся на острой стадии болезни. Остальным вакцина не противопоказана, уверен он.