23 января 2021

На Россию идут снегопады и метели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снег в Екатеринбурге, снег, зима, голубь, снегопад
Непогода придет сразу в несколько федеральных округов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сильные снегопады прогнозируются в ближайшие дни в Уральском федеральном округе, а также в Южном и Приволжском федеральных округах. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В ПФО в ближайшие дни [ожидаются] снег, гололед и гололедица. В Южном федеральном округе, в Крыму в начале следующей недели сильный дождь и усиление ветра до 22 м/с», — заявил Вильфанд ТАСС. По его прогнозам, сильнее всего снег будет идти в Башкортостане.

На Урале, по прогнозам Вильфанда, также будут сильные осадки. В регионах УрФО помимо сильного снега будут еще и метели. При этом в уральских регионах в ближайшие дни сильно потеплеет. Так, в Екатеринбурге и Челябинске 25 января воздух прогреется до нуля градусов. В Тюмени и Кургане то же самое произойдет 26 января. В Перми 25 января потеплеет до +1. В ХМАО и ЯНАО ситуация обратная — там в ближайшие дни ожидаются морозы в 30-40 градусов.

Вильфанд прогнозирует, в европейской части России снег сохранится до конца зимы, передает RT. По его словам, осадки начнут исчезать во второй половине марта.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...