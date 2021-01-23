На Россию идут снегопады и метели

Сильные снегопады прогнозируются в ближайшие дни в Уральском федеральном округе, а также в Южном и Приволжском федеральных округах. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В ПФО в ближайшие дни [ожидаются] снег, гололед и гололедица. В Южном федеральном округе, в Крыму в начале следующей недели сильный дождь и усиление ветра до 22 м/с», — заявил Вильфанд ТАСС. По его прогнозам, сильнее всего снег будет идти в Башкортостане.
На Урале, по прогнозам Вильфанда, также будут сильные осадки. В регионах УрФО помимо сильного снега будут еще и метели. При этом в уральских регионах в ближайшие дни сильно потеплеет. Так, в Екатеринбурге и Челябинске 25 января воздух прогреется до нуля градусов. В Тюмени и Кургане то же самое произойдет 26 января. В Перми 25 января потеплеет до +1. В ХМАО и ЯНАО ситуация обратная — там в ближайшие дни ожидаются морозы в 30-40 градусов.
Вильфанд прогнозирует, в европейской части России снег сохранится до конца зимы, передает RT. По его словам, осадки начнут исчезать во второй половине марта.
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