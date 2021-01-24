Уехавшая на Украину депутат Максакова тайно вернулась в Россию

Мария Максакова летела в Москву через Турцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певица, бывший депутат Госдумы РФ Мария Максакова тайно вернулась в Россию. Об этом она рассказала в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.

«Максакова держит возвращение в Россию в секрете. Перед отъездом оперная дива и бывший депутат Госдумы шифруется под провинциалку», — сообщает телеканал. Для маскировки певица надела круглые очки. Так как прямых рейсов между Киевом и Москвой нет, ей пришлось лететь через Стамбул.

Артистка с 2016 года живет и работает в Киеве, напоминает телеканал 360. Она уехала из России на Украину вместе со своим супругом и коллегой по нижней палате парламента Денисом Вороненковым. Его заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве. 23 марта 2017 года бывшего депутата убили в центре Киева. После этого певица хотела переехать в США. Там она собиралась выступать на лучших концертных площадках планеты.