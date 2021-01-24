Юрист объяснил, как не переплатить за поверку счетчиков

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Чтобы избежать обмана нужно сделать фотографию счетчиков до проведения поверки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чтобы сэкономить на поверке счетчиков нужно пользоваться услугами проверенной фирмы и внимательно проверять документы, которые они предоставляют. Об этом рассказал заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин.

«По закону для проведения поверки счетчиков собственник может обратиться в любую специализированную организацию, имеющую аккредитацию», — сказал Инютин. Нужно найти пару компаний, которые занимаются поверкой. Для этого необходимо обязательно обращать внимание на отзывы, пишет Life. Специалист советует самостоятельно осмотреть трубы и счетчики и сфотографировать, если на них были пломбы. Стоимость услуги лучше узнавать при составлении заявки.

Как пишет издание, после выполнения работ нужно ознакомится со всеми документами, мастер должен выдать свидетельство, акт выполнении поверки и копию аттестата аккредитации компании. Стоит обратить внимание, чтобы в бланке договора подряда ничего не было записано. Специалист должен в течении суток внести данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». После этого о поверке нужно уведомить управляющую компанию.

До 1 января управляющие компании обязаны были принимать показания счетчиков, даже если те неисправны. Теперь этот мораторий отменен. Для тех, кто не сделал поверку, плату будут начислять по тарифам, а не по фактическому потреблению.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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