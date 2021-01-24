Юрист объяснил, как не переплатить за поверку счетчиков

Чтобы сэкономить на поверке счетчиков нужно пользоваться услугами проверенной фирмы и внимательно проверять документы, которые они предоставляют. Об этом рассказал заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин.
«По закону для проведения поверки счетчиков собственник может обратиться в любую специализированную организацию, имеющую аккредитацию», — сказал Инютин. Нужно найти пару компаний, которые занимаются поверкой. Для этого необходимо обязательно обращать внимание на отзывы, пишет
Как пишет издание, после выполнения работ нужно ознакомится со всеми документами, мастер должен выдать свидетельство, акт выполнении поверки и копию аттестата аккредитации компании. Стоит обратить внимание, чтобы в бланке договора подряда ничего не было записано. Специалист должен в течении суток внести данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». После этого о поверке нужно уведомить управляющую компанию.
До 1 января управляющие компании обязаны были принимать показания счетчиков, даже если те неисправны. Теперь этот мораторий отменен. Для тех, кто не сделал поверку, плату будут начислять по тарифам, а не по фактическому потреблению.
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